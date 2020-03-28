الرياض 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين أيقظ ضمير العالم وطمأن الشعوبالملك حمل هموم الإنسانية حينما تتجسد واقعاًالمملكة منبع للسلم وقلب الإنسانية النابضالمملكة تشيد بالتجربة الصينية وتتضامن مع إيطالياالمملكة تنفي التواصل مع روسيا بشأن زيادة أعضاء «أوبك»إمام الحرم يدعو إلى اتباع الإرشادات لمواجهة الكرونا والبعد عن المرجفينإمام المسجد النبوي يحثّ على التوبة والتعاون لمواجهة الوباء«العدل» تستقبل 22 طلب إفراغ إلكترونياًقيادة المملكة تستشعر دورها الإنساني وريادتها الدولية1104 إصابات مؤكدة بكورونا في المملكة«كاوست» تعين رئيس الاستدامة البيئية في شركة البحر الأحمر عضواً في الهيئة التعليميةالفيروس يصطاد رئيس الحكومة البريطانية.. ويضم الفضاء الروسي للضحاياالولايات المتحدة تتصدر العالم في مصابي «كورونا»وزيران بريطانيان يحثان الأطراف اليمنية على التوصل إلى تسوية سلميةانتخاب «غانتس» رئيساً «للكنيست» ومخاوف من «خيانة» نتنياهو// يتبع //06:06ت م0003