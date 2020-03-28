عام / الصحف السعودية
السبت 1441/8/4 هـ الموافق 2020/03/28 م واس
الرياض 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين أيقظ ضمير العالم وطمأن الشعوب
الملك حمل هموم الإنسانية حينما تتجسد واقعاً
المملكة منبع للسلم وقلب الإنسانية النابض
المملكة تشيد بالتجربة الصينية وتتضامن مع إيطاليا
المملكة تنفي التواصل مع روسيا بشأن زيادة أعضاء «أوبك»
إمام الحرم يدعو إلى اتباع الإرشادات لمواجهة الكرونا والبعد عن المرجفين
إمام المسجد النبوي يحثّ على التوبة والتعاون لمواجهة الوباء
«العدل» تستقبل 22 طلب إفراغ إلكترونياً
قيادة المملكة تستشعر دورها الإنساني وريادتها الدولية
1104 إصابات مؤكدة بكورونا في المملكة
«كاوست» تعين رئيس الاستدامة البيئية في شركة البحر الأحمر عضواً في الهيئة التعليمية
الفيروس يصطاد رئيس الحكومة البريطانية.. ويضم الفضاء الروسي للضحايا
الولايات المتحدة تتصدر العالم في مصابي «كورونا»
وزيران بريطانيان يحثان الأطراف اليمنية على التوصل إلى تسوية سلمية
انتخاب «غانتس» رئيساً «للكنيست» ومخاوف من «خيانة» نتنياهو
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