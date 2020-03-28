وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( قمة العشرين.. وإعادة ترتيب الصف الدولي ) : المبادرة الـتي اتخذتها المملـكة بدعوة مجموعة الـعشرين ( G 20 (إلـى قمة استثنائية افتراضية، أول أمس الخميس، بصفتها رئيس الـدورة الـراهنة لـلـمجموعة، تُفصح عن إيمان قيادة هـذا الـوطن بمسؤولياتها الأممية، ودورها الرئيس في رصّ صف العالم مجددًا، بعد أن أعطبه فيروس كورونا، فانكفأت معظم الـدول على ذاتها لمداواة جراحها، حيث أدركت المملكة أن العالم أحوج ما يكون إلـى اجتراح المبادرة التي تستطيع أن توحّد الجهود، وتدفع الجميع لمواجهة هذا الفيروس الشرس الذي لا يعرف الحدود لحماية الـدول والمجتمعات كافة، لـذلـك كان خادم الحرمين الشريفين «يحفظه الله» ، في الموعد كزعيمٍ أمميّ، قادرًا على لمّ شمل مجموعة العشرين الكبار، ووضعهم أمام مسؤولـياتهم، لـيس فقط من أجل تعزيز الاقتصاد الـعالمي، وحركة الـتجارة الـدولـية، كما هـي مسؤولية هذه المجموعة في الـظروف الـطبيعية، وإنما أيضًا للاضطلاع بمسؤولياتهم في حماية البشرية، ومواجهة الجائحة وتداعياتها، فكانت هـذه القمة الاستثنائية بكل المقاييس، والتي أعادت العالم إلى التوحّد في هذه المواجهة مع كورونا انطلاقًا من الرياض، بعد أن فاقم الفيروس حالة «التلاوم» بين بعضهم، وقد استهل «أيَّده الله» أعمال القمة بعد أن قدّم الـعزاء في المفقودين، والأمنيات للمصابين بعاجل الـشفاء، بالـدعوة إلـى اتخاذ تدابير حازمة على مختلف الصُّعُد، واصفًا ما يحدث بأنه أزمة إنسانية تستدعي تكاتف الجميع، ومؤكدًا دعم المملكة لمنظمة الصحة العالمية، وداعيًا الجميع لتقوية الجاهزية العالمية لمواجهة الأمراض المُعدية مستقبلًا، مع ضرورة تدفق الـسلـع سريعًا للحيلولة دون تداعيات هـذا الـوباء، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الـعالمي، مؤكدًا قدرة المجموعة بتكاتفها على تجاوز الأزمة، وقد جاء البيان الختامي للقمة في مستوى طموح القيادة الرشيدة التي فرضت نفسها كقيادةٍ دوليةٍ بهذه المبادرة العالمية الواعية والمسؤولة، حيث التزمت القمة ببذل كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة بالتعاون مع المنظمات الدولية، وحماية الأرواح، والحفاظ علـى وظائف الأفراد، واستعادة الثقة بالاقتصاد العالمي، وإنعاشه بضخ 5 تريليونات لحمايته، وتقديم المساعدة للدول المحتاجة، وتنسيق الجهود المتعلقة بالصحة، مع تبادل المعلومات، وتوفير الإمدادات الطبية، ودعم البحوث للوصول إلى اللقاح الـلازم، واتخاذ الحلـول الاجتماعية، ومدّ جسور التواصل بين مسؤولي المجموعة في كافة الاختصاصات الصحية والاقتصادية والاجتماعية؛ للحد من آثار هذا الوباء على اقتصاديات الدول واستقرارها.// يتبع //06:06ت م0005