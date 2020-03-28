وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مخاطر سلاسل الإمداد العالمية ) : انقلب الاقتصاد العالمي رأسا على عقب، فبعد الأنباء الجيدة في بداية العام التي تلت إعلان الولايات المتحدة والصين تخفيف حدة التعريفات الجمركية والتوقعات المحفزة بشأن نمو الاقتصاد العالمي، جاءت مشكلة انتشار فيروس كورونا المستجد لتلقي بظلال قاتمة جدا على الاقتصاد العالمي، وجاء إعلان قمة الدول العشرين مطمئنا بشأن ضمان المحافظة على سلاسل الإمداد، ودعم الاقتصاد العالمي بنحو خمسة تريليونات دولار، وهي أكبر حزمة إنقاذ عالمية، ويعود الفضل في ذلك إلى القيادة السعودية الحكيمة التي دعت إلى هذه القمة في هذا الظرف العالمي الصعب، وهي إشارة في غاية الدلالة على المكانة الكبيرة التي تبوأتها المملكة عالميا وتؤكد بروزها قوة عالمية كبيرة.لم تأت تقديرات القمة بحاجة العالم إلى خمسة تريليونات دولار من فراغ، فمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" حدثت تقديرات الأرباح لأكبر 100 شركة عالمية متعددة الجنسيات، التي تشير إلى تدهور سريع في النتائج المالية، فهناك 61 شركة من الـ100 أعلنت بيانات جديدة أعطت جميعا مؤشرات قاتمة، من بينها بطء النفقات الرأسمالية، وأصدرت 41 شركة منها إنذارات عن انخفاض الأرباح، وتوقعت عشر شركات انخفاض المبيعات، و12 شركة آثارا سلبية في الإنتاج أو تعطل سلسلة الإمداد، وتوقعت 19 شركة أن تتأثر بالاثنين معا، هذا التعطل بالذات ستكون آثاره شديدة في المناطق ذات الحاجة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر التي ستنخفض فيها الاستثمارات بين 30 و40 في المائة خلال الفترة 2020 - 2021. ولا شك أن هذا الانخفاض له آثاره في التوظيف والاستقرار الاقتصادي، فقد تأثر الطلب العالمي بشدة نتيجة الإجراءات الاحترازية الواسعة لأكثر من 190 دولة حول العالم، ما جعل أكثر من 57 في المائة من الشركات متعددة الجنسيات تطلق تحذيرات بشأن تأثير صدمة الطلب العالمي الناجمة عن ضعف المبيعات.وأضافت : من اللافت للنظر، المخاطر الاقتصادية الجمة التي نشأت من انتشار فيروس كورونا، لكن هذه المخاطر لم تكن لتجد هذا الانتشار والتوسع لولا وجود تشوهات كبيرة يعانيها الاقتصاد العالمي بشأن تركز الشركات في الصين بشكل خاص واعتماد سلاسل الإمدادات العالمية عليها، فالشركات متعددة الجنسيات في قطاع السيارات كانت الأكثر تضررا بسبب تعطل الإنتاج أو سلسلة الإمداد، الأمر نفسه في قطاع المعدات الإلكترونية، كما أن لهذا انعكاسات في الطلب على معظم الصناعة الاستخراجية والمواد الأساسية والمواد الكيماوية متعددة الجنسيات، وشركات السلع الاستهلاكية. فشركة هون هاي/فوكسكون المصنعة لعقد الإلكترونيات - التي تزود شركات التقنية الكبرى في جميع أنحاء العالم، ولديها قدرة إنتاجية كبيرة في الصين - خفضت المبيعات العالمية من 3 - 5 في المائة إلى 1 - 3 في المائة، وهذا التراجع في بداية السلسلة الإنتاجية يقود حتما إلى تخفيضات مماثلة على طول السلسلة، كان بعدهما العامل الجغرافي، وهذا عرض الاقتصادات الناشئة لمخاطر أكبر، حيث إنها تعتمد بشكل مباشر على عمل هذه السلاسل، فتمحور سلسلة الإمداد حول الصين، قاد إلى كل هذه التشوهات السريعة في الاقتصاد العالمي. فعلى سبيل المثال، أوقفت شركة فيات كرايسلر للسيارات مؤقتا إنتاج طرازها فيات 500 في مصنع في صربيا بسبب انقطاع إمدادات مكونات النظام الصوتي من الصين.// انتهى //06:06ت م0007