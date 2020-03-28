كوناكري 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسأعلنت اللجنة الانتخابية الجمعة أن مشروع الدستور الجديد الذي يريده الرئيس الغيني ألفا كونديه حصل على نسبة تأييد بلغت أكثر من 90 % خلال الاستفتاء الذي نظم في 22 مارس.وقال رئيس اللجنة أمادو ساليفو كيبي إن 91,59% صوّتوا بـ"نعم"، بينما صوّت 8,41% بـ"لا" على المشروع، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة بلغت 61%.وشهدت غينيا الأحد الماضي استفتاء دستوريا على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد.ويحدد دستور غينيا فترة الرئيس بولايتين تمتد كل منهما خمس سنوات. وأما الدستور الجديد، فينص على ولايتين تستمر كل منهما ست سنوات.// انتهى //07:36ت م0011