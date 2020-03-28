طرابلس 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع العسكرية ، موضحة تواصل التصعيد العسكري بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق في منطقة أبوقرين والوشكة شرق مصراتة، مبينة سقوط عشرات القتلى والجرحى من قوات الوفاق، كما نوهت عن سيطرة الجيش على العديد من المناطق في غرب البلاد منها زلطن ورقدالين وجميل، واستمرار القتال في عدة محاور جنوب العاصمة .وأشارت إلى جهود السلطات في كافة المناطق من أجل مكافحة فيروس كورونا، راصدة هذه الجهود في كافة البلديات خلال فترة الحظر من السادسة مساء إلى السادسة صباحا وكذلك جهود الداخلية والحرس لمراقبة الأسعار ومعاقبة المخالفين، مخبرة أن المركز الوطني قد أظهر عينات 23 حالة اشتباه فيروس كورونا من طرابلس وبنغازي وكلها جاءت سلبية.وتطرقت إلى تأكيد منظمة الصحة العالمية أن الفئات السكانية الضعيفة في ليبيا، مثل السكان النازحين داخليا والمهاجرين، أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بسبب قلة الرعاية الصحية والمعلومات عن المرض، والأوضاع المعيشية المتدهورة.ونقلت دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقوة الأصوات الداعية لتناسي الخلافات بين الليبيين، وتضافر الجهود من أجل التصدي لخطر انتشار فيروس كورونا ،مشددة على ضرورة تعاون الجميع من أجل حماية الليبيين من هذا الخطر المحدق بليبيا وشعبها.وتناولت الاتصال الهاتفي بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره التونسي قيس سعيد، وتمت خلاله مناقشة الأزمة الليبية، وأكدا خلاله الحرص الكامل على إنهاء الأزمة عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار، كما دعا لضرورة دعم المساعي الأممية الخاصة بحل الأزمة الليبية وتنفيذ مخرجات عملية برلين، مع رفض أي تدخل خارجي.وعرجت صحف ليبيا على إعلان الولايات المتحدة معارضتها تجدد القتال في طرابلس خلال الأسبوع المنقضي، موضحة أن هذا ليس الوقت المناسب للعنف، وإنما يجب تعليق العمليات العسكرية، ورفض التدخل الأجنبي وتحسين قدرة السلطات الصحية على مكافحة فيروس كورونا المستجد.// انتهى //07:45ت م0012