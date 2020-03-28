الدمام 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسأكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين، التي ترأسها "حفظه الله ورعاه" تبعث رسائل تؤكد صدارة المملكة للمواقف الإنسانية، وأنها الأولى عالميًا في حرصها على الإنسان بالأفعال لا بالأقوال، وليس أدل على ذلك من رسالته "أيده الله" للعالم بأسره أن سلامة وصحة الإنسان أولاً في هذا الوقت من تاريخ البشرية.وأشاد معاليه بهذه الكلمة التي تحمل مضامين إنسانية تنقلها المملكة للعالم بضرورة استشعار المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم بسبب جائحة فيروس "كورونا " التي تسببت في أضرار اقتصادية ومادية وبشرية، حيث ركز "حفظه الله" على البعد الانساني في إدارة أزمة كورونا "كوفيد-19" بدعوته لضمان توفر الإمدادات والمعدات الطبية اللازمة للجميع، وضرورة تقوية الجاهزية العالمية لمكافحة الأمراض المعدية التي قد تتفشى مستقبلاً، كما يؤكد أهمية الدور الأساسي والإنساني العالمي الذي تقوده المملكة، مهنئاً القيادة الرشيدة بهذا الدور الريادي ونجاح القمة وتحقيق أهدافها.وأوضح المهندس الجبير، أن رئاسة المملكة لقمة العشرين تأتي إنسجاماً مع دورها القيادي ومكانها المحوري عالمياً والتزامها الأخلاقي والإنساني في قيادة الجهود الدولية على جميع الأصعدة لمواجهة فيروس كورونا وتوحيدها للحد من آثاره الصحية والاقتصادية، حيث وضعت العالم أمام مسؤولياته لرفع جاهزيته للتعامل مع الجوائح وتداعياتها، معرباً عن الفخر بالدور الكبير والمؤثر للقيادة الحكيمة محلياً وعالمياً، التي أثبتت للعالم أنها الأقوى والأنجح في التعامل مع الأزمات في أصعب الظروف.// انتهى //08:53ت م0014