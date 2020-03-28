الجزائر 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020م واسركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على رصد تطورات وباء فيروس كورونا وجهود الحكومة لمواجهته، مبرزة توجيه الرئيس عبد المجيد تبون رسالة إلى الأطباء والممرضين والعالمين في قطاع الصحة الجزائري، أعرب فيها عن اعتزازه بما يبذلونه في مواجهة الوباء.ونوهت بقرار الحكومة توسيع إجراءات الحجز الصحي الجزئي إلى 9 محافظات أخرى، ليرتفع بذلك العدد إلى 10، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.وواصلت صحف الجزائر رصد انتشار وباء كورونا واستمراره في حصد الأرواح وتسجيل إصابات جديدة حول العالم وتغيير خريطة البؤرة الأكبر من يوم لآخر، مشيرة إلى وفاة أكثر من 24 ألف شخص وإصابة أكثر من 540 ألف آخرين إلى غاية مساء أمس.وأشارت إلى إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن إصابته بفيروس كورونا، في الوقت الذي أكد قصر بكنغهام أمس أن الملكة اليزابيث التقت جونسون في 11 مارس الجاري مؤكدا أنها تتبع كل النصائح المتعلقة بسلامتها.// انتهى //09:12ت م0015