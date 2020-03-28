الخليل 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عدة غارات على مواقع بقطاع غزة.وأفادت مصادر محلية في غزة ، أن طائرات بدون طيار استهدفت بعدة صواريخ موقعاً شمال غرب مدينة غزة، فيما قصفت طائرة حربية إسرائيلية، موقع شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة بصاروخ من إضافة إلى قصف مدفعي بقذيفتين شرق مدينة غزة ما أدى إلى أضرار مادية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات .// انتهى //09:29ت م0016