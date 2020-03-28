عام / الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
السبت 1441/8/4 هـ الموافق 2020/03/28 م واس
المدينة المنورة 4 شعبان 1441هـ الموافق 28 مارس 2020م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية.
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية – العيص - المهد ، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم .
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