المدينة المنورة 4 شعبان 1441هـ الموافق 28 مارس 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية.وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية – العيص - المهد ، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم .// انتهى //09:52ت م0019