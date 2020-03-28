رام الله 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تلقي رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس التونسي قيس سعيد، استعرضا خلاله على أوضاع الشعب الفلسطيني في ظل انتشار فيروس كورونا، وهذه الجائحة التي تصيب العالم أجمع.ونشرت صحف هذا اليوم إعلان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم أن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" ارتفع إلى 91 إصابة في فلسطين، بعد تسجيل 7 حالات جديدة.وأشارت صحف السبت إلى مطالبة وزارة الخارجية الفلسطينية ، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والانتباه إلى استغلال الاحتلال الإسرائيلي لأزمة وباء "كورونا" العالمية لتنفيذ سياساته الاستيطانية.وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، أصيب مواطن فلسطيني ، جراء اعتداء مستوطنين يهود على رعاة في قرية التواني شرق بلدة يطا، جنوب الخليل، وقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة مواطن فلسطيني بالرصاص المعدني.وتحدثت صحف فلسطين عن اعلان الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون خضع لفحص كورونا المستجد وجاءت نتيجته إيجابية (أي أنه مصاب)، وذلك بعدما ظهرت عليه "عوارض طفيفة".// انتهى //09:56ت م0020