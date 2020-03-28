القاهرة 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم البيان الذي صدر عقب انعقاد أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين ( G20 ) الاستثنائية الافتراضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - والإعلان عن ضخ أكثر من 5 ترليون دولار في الاقتصاد العالمي، وذلك كجزء من السياسات المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة الذي يهدد العالم.وركزت على المباحثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التونسي قيس سعيد، وتناولت تطورات الأزمة الليبية وجهود البلدين تجاه مكافحة انتشار فيروس كورونا.وسلطت صحف السبت الضوء على الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الصيني شي جين بينج مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وتم خلاله التأكيد على ضرورة الاتحاد بين البلدين لمكافحة وباء "كوفيد 19".وأبرزت إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 41 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، ووفاة 6 حالات جديدة وتعافى 116 مصابًا.وأشارت إلى تأكيد مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أن جائحة فيروس كورونا دفعت الاقتصاد العالمي إلى ركود سيتطلب تمويلًا هائلًا لمساعدة الدول النامية.// انتهى //10:18ت م0022