الخرطوم 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، حث الممثل الخاص المشترك لبعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة اليوناميد جيريمايا مامابولو أطراف مفاوضات السلام السودانية على الاعتراف بخطورة الوضع، والعمل على الوصول إلى اتفاق سلام شامل في أقرب وقت.ولفتت صحف الصباح الانتباه إلى دعوة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، أمس الأطراف اليمنية إلى اجتماع عاجل لمناقشة وقف فوري لإطلاق النار بعدما رحبت هذه الأطراف، الخميس، بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أجل التوصل لتسوية سياسية.وأولت صحف السبت اهتماما بمطالبة الحكومة الفلسطينية، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومنع الاحتلال من تنفيذ سياسته الاستيطانية.وأشارت إلى تسجيل الولايات المتحدة الأمريكية أمس 354 وفاة وحوالي 18 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت إن قوات الجيش الوطني الليبي تصدت أمس، لهجوم شرس من الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق شرق مدينة مصراتة.// انتهى //10:24ت م0023