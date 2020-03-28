بيروت 4 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالاجراءات المشددة التي تتخذها القوى العسكرية والأمنية في مختلف المناطق اللبنانية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء في إلزام المواطنين الحجر المنزلي ومنع التجول مساء في حين ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 391 إصابة.وتحدثت صحف السبت عن ترحيب الأمم المتحدة إمس بإعلان وقف إطلاق النار في عدد من الدول التي تشهد نزاعات على أثر دعوتها إلى وقف القتال في مواجهة وباء كورونا.وأخبرت عن إعلان فرنسا أمس تمديد قرار العزل التام بحق جميع الموظفين غير الأساسيين إضافة إلى إجراءات الإغلاق الواسعة للمتاجر حتى 15 أبريل المقبل لمواجهة تفشي وباء كورونا.ولفتت الانتباه إلى تأكيد الرئيس الصيني خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب أمس أنه على بلديهما رغم خصومتهما الاتحاد لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.وأوردت إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس أن نتيجة خضوعه لفحص كورونا المستجد اتت إيجابية مؤكدا أنه سيواصل إدارة الحكومة لمكافحة الوباء في بلاده.// انتهى //11:08ت م0025