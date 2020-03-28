إسلام آباد 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم ، انعقاد القمة الاستثنائية الافتراضية لدول مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لمناقشة الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا، والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.وسلطت الضوء على تكثيف السلطات الباكستانية جهودها للحد من انتشار هذا الوباء الخطير من خلال اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية وإلزام الشعب على البقاء في منازلهم.وتطرقت إلى دعوة الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي للعلماء بضرورة حث الشعب على البقاء في المنازل والحد من الاجتماعات.وتابعت سلسلة الاتصالات التي يجريها وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي مع نظرائه في مختلف الدول لمناقشة تعزيز التعاون لمكافحة جائحة كورونا.وأخبرت كذلك عن إرسال الصين شحنتين من المواد الإغاثة والطبية لمساعدة باكستان في التعامل مع فيروس كورونا.// انتهى //11:25ت م0027