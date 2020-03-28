جيزان 04شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسشارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان بالحملة الميدانية والتوعوية "وليسعك بيتك" ، التي أطلقها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.وتتضمن الحملة المشاركة عبر المنصات الإعلانية واللوحات الإرشادية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة.وتهدف الحملة لبيان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمات وعند نزول البلاء والأحاديث الواردة في ذلك، وكذلك الأحاديث الواردة في كبح انتشار الأوبئة بعدم الإسهام في تلقيها ونشرها وأن ذلك من الضرورات التي من خلالها تحفظ الأنفس والمجتمعات.وأشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ سليمان بن يحيى المالكي بالقرارات الاحترازية الصادرة من ولاة أمر هذه البلاد المباركة -حفظهم الله- للحد من هذا الوباء العالمي ومكافحته ، مشيرًا للجهود التي تبذلها وزارة الصحة وجميع القطاعات في الدولة في إطار تثقيف المجتمع لبناء وطن صحي وآمن سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ الوطن.وكانت الرئاسة قد أطلقت هذه الحملة في جميع فروع الرئاسة للإسهام في رفع الوعي، وللحد من انتشار هذا الوباء ضمن دورها ومسؤوليتها في مساندة الجهود التي تبذلها الدولة.// انتهى //12:42ت م0035