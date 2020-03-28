الكويت 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسسجلت وزارة الصحة الكويتية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 10 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في الكويت إلى 235 حالة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليوم، إن ثمان حالات مرتبطة بالسفر ثلاث منها لمواطنين كويتيين مرتبطة السفر للمملكة المتحدة وحالتين لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للمملكة العربية السعودية وحالة واحدة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر لفرنسا وحالة واحدة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر لدولة الإمارات العربية المتحدة وحالة واحدة لمقيم من الجنسية الكندية مرتبطة بالسفر لكندا والولايات المتحدة الأمريكية.وأضاف السند أن هناك حالة واحدة لمواطنة كويتية مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر، كما سجلت حالة واحدة لمقيم من الجنسية الهندية وهي قيد التقصي الوبائي.من جهته أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ لدكتور باسل في وقت سابق اليوم، عن شفاء 7 حالات مصابة بالفيروس ليصل مجموع من أعلن شفاؤهم من المرض إلى 64 حالة.// انتهى //13:19ت م0039