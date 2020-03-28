عام / وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة في بيروت تشدد ضرورة التضامن لمواجهة فيروس كورونا
السبت 1441/8/4 هـ الموافق 2020/03/28 م واس
بيروت 4 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس
شددت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية الإسكوا في بيروت ، رولا دشتي، على أنّ فيروس كورونا يشكل تَهديداً غير مسبوق يستدعي تضامناً غيرَ مسبوق.
ودعت دشتي في بيان اليوم،إلى إنشاء صندوق إقليمي للتضامنِ الاجتماعي للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا ، مشيرة إلى أنّ ظروف العالم اليوم إستثنائية، تستدعي استجابةً إستثنائية متكاملة لإنقاذ أكبرِ عدد ممكن من الأرواح، ولإعادة ترتيب الأولويات.
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