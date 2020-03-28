بيروت 4 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسشددت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية الإسكوا في بيروت ، رولا دشتي، على أنّ فيروس كورونا يشكل تَهديداً غير مسبوق يستدعي تضامناً غيرَ مسبوق.ودعت دشتي في بيان اليوم،إلى إنشاء صندوق إقليمي للتضامنِ الاجتماعي للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا ، مشيرة إلى أنّ ظروف العالم اليوم إستثنائية، تستدعي استجابةً إستثنائية متكاملة لإنقاذ أكبرِ عدد ممكن من الأرواح، ولإعادة ترتيب الأولويات.// انتهى //13:22ت م0041