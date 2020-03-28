جيزان 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسدشّنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان ممثلة في الإدارة الطبية اليوم "تفعيل الاجتماع عن بعد عن طريق برنامج الزوم" للرد على أي تساؤلات تخص مكافحة العدوى لمنسوبي فرع الهلال بالمنطقة بشكل يومي من الساعة "١٠" صباحاً إلى "١٢" ظهرًا.وأوضح مدير الإدارة الطبية والجودة بفرع الهيئة الدكتور عادل عريشي أن هذه الخطوة تدخل ضمن متابعة الفرق الإسعافية أثناء مباشرتهم لجميع الحالات المرضية وسرعة التوجيه والتعامل معها نظرًا للوضع الراهن ووفق ما تقتضي الحالة.وأهاب الدكتور عريشي بالجميع أهمية الالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة – حفظها الله - للحد من تفشي مرض فيروس كورونا، سائلًا المولى أن يحفظ البلاد وجميع البلدان من كل شر.// انتهى//13:43ت م0044