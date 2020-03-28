الدمام 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسيشارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية بحملة ميدانية توعوية أطلقها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند "وليسعك بيتك" .وتتضمن الحملة المشاركة عبر المنصات الإعلانية واللوحات الإرشادية ، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة بهدف بيان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمات وعند نزول البلاء والأحاديث الواردة في ذلك ، وكذلك الأحاديث الواردة في كبح انتشار الأوبئة بعدم المساهمة في تلقيها ونشرها وأن ذلك من الضرورات التي من خلالها تحفظ الأنفس والمجتمعات.ونوه مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي بالقرارات الاحترازية الصادرة من لدن ولاة أمر هذه البلاد المباركة حفظهم الله للحد من هذا الوباء العالمي ومكافحته ، مشيدا بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة في إطار تثقيف المجتمع لبناء وطن صحي وآمن ، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا حكومتا وشعبا ، رافعاً شكره لمعالي الرئيس العام لدعمه مثل هذه المبادرات المجتمعية.وكانت الرئاسة قد أطلقت هذه الحملة في جميع فروع الرئاسة للمساهمة في رفع الوعي للحد من انتشار هذا الوباء ، قياماً بدورها ومسؤوليتها في مساندة الجهود التي تبذلها الدولة .// انتهى //14:25ت م0050