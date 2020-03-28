جيزان 4 شعبان 1441 الموافق 28 مارس 2020 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالجهود والأعمال التي يقوم بها كافة العاملين في القطاع الصحي بمنطقة جازان من الأطباء والممرضين والإداريين , وما يقدمونه من خدمات ضمن جهود مختلف القطاعات والجهات الحكومية العاملة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال سمو أمير المنطقة " في الشدائد ظهر الدور الحقيقي لأبطال الصحة في وطننا العظيم , وها أنتم ضمن منظومة القطاع الصحي في وطن الخير والنماء تضعون بصماتكم الخالدة من أجل المحافظة على صحة الوطن".وأضاف سموه :" كلنا فخر بقيادتنا الرشيدة وما اتخذته من إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من جائحة كورونا، وبعون الله ثم بتضافر جهودكم وعطاءكم وتضحياتكم سنتمكن بمشيئة الله من تجاوز هذه الأزمة".وأعرب سمو أمير المنطقة عن شكره وتقديره لأبطال صحة جازان والوطن بوجه عام , وكل من سهر من أجل خدمة مريض وضحى من أجل حماية صحة الوطن ، سائلاً الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير وسلامة ورفعة الوطن والمواطن.//انتهى//14:29ت م0052