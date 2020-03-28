العارضة 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واساعتمدت لجنة الطوارئ بجمعية البر بمحافظة العارضة صرف مبلغ 1,200,000 ريال من الزكوات النقدية تودع في حسابات الأسر الأكثر حاجة و التي ليس لديها دخل مادي، وذلك على دفعتين دفعة في شهر شعبان الحالي والثانية في شهر شوال المقبل ، وذلك ضمن جهود الجمعية للتخفيف من أثر جائحة كورونا.كما اعتمد مشروع السلة الغذائية الطارئة التي تضم 800 سلة غذائية قيمة السلة (250) ريالا، للأسر المتضررة من الوضع الحالي بتكلفة بلغت 200,000 ريال كمرحلة أولى ، بالإضافة إلى تبني المبادرات التي تعنى بالأسر في مواجهة الجائحة والظروف الحالية ورفعها للمؤسسات المانحة لدعمها وتنفيذها.وبدأت الجمعية بدراسة وإعداد مشروع تفطير الأسر في شهر رمضان المبارك وتسويقه على المؤسسات والأفراد، والذي يشمل جميع الأسر المسجلة بالجمعية وعددها 1775 أسرة ما بين أسر أيتام وفقراء وكبار سن وأرامل مطلقات وأسر السجناء حيث تعطى كل أسرة قسيمة شرائية بقيمة 750 ريالًا وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1,331,250 ريالًا .وركزت جمعية البر بمحافظة العارضة على مشروع الكفالة الشهرية "السلة الغذائية" حرص منها على تغطية أكبر عدد ممكن من الأسر وذلك عبر تسويقه على فاعلي الخير بشكل أسبوعي، حيث يكون في هذا المشروع كفالة الأسر بمبلغ شهري على حسب عدد أفرادها، وتقوم الأسر بصرفه عبر أحد مستودعات المواد الغذائية المتعاقد مع الجمعية.// انتهى //14:48ت م0053