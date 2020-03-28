سكاكا 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسشددت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها من رقابتها بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية والتفتيش على جميع المحال التجارية ومنشآت الأطعمة والأنشطة التموينية والتجارية ذات العلاقة بالمستهلك لتعزيز الجهود الصحية .وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن أمانة المنطقة وبلدياتها ، أعدت خطة لمواجهة فايروس كورونا بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وبإشراف من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، حيث تعمل وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذها وفق ما هو معد لذلك.وبين أن من أولويات عمل الأمانة والبلديات في الوقت الراهن تشديد الرقابة على العاملين في جميع المنشآت ذات العلاقة بالمستهلك كالمواد الغذائية ومحلات الصحة العامة، بالالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن هذه الأنشطة والإجراءات التي صدرت للوقاية من فايروس كورونا، حيث بلغ عدد الجولات الصحية الميدانية في الأمانة والبلديات التابعة 2880 جوله في مختلف مدن ومحافظات ومراكز وقرى المنطقة ، مشيرًا إلى أن تلك الجولات قد أسفرت عن إغلاق 75 محلا ، وإتلاف عدد3010 كيلو من المواد الغذائية الغير صالحه للاستهلاك الأدمي ، ودفعت الأمانة والبلديات التابعة لها بـ 238 آلية لأعمال النظافة و58 آلية لأعمال الإصحاح البيئي فيما بلغ عدد عمال النظافة العامة 1266 عاملا.ونوه أمين منطقة الجوف بالدعم الذي توليه حكومتنا الرشيدة للقطاع البلدي الذي سخر جميع إمكاناته للعمل على حماية المواطنين والمقيمين من فايروس كورونا وتوفير بيئة صحية بإذن الله .//انتهى//15:00ت م0054