سكاكا 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسكشفت جامعة الجوف ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد أنه بلغ عدد المحاضرات الافتراضية التي قدمت خلال الأسبوع الماضي 8087 محاضرة ، فيما بلغ عدد تسجيل المحاضرات 7781، وبلغ إجمالي عدد عمليات الدخول والاستفادة منها من قبل طلبة الجامعة (198076) عملية.وأوضحت أن عدد المحاضرات الافتراضية المقدمة يوم الأحد بلغت 1621 محاضرة افتراضية، فيما بلغ عدد مرات الدخول والاستفادة منها من قبل طلبة الجامعة 40636 عملية، وبلغ عدد طلبات الدعم الفني 78 طلباً، بينما بلغت المحاضرات الافتراضية المقدمة يوم الاثنين 1742 محاضرة افتراضية، ، وبلغ عدد مرات الدخول والاستفادة منها من قبل طلبة الجامعة 39673 عملية، وتم معالجة 86 طلب من قبل الدعم الفني ، فيما بلغت المحاضرات المقدمة يوم الثلاثاء 1946 محاضرة افتراضية، وبلغ عدد مرات الدخول والاستفادة منها من قبل الطلاب والطالبات 48872 عملية، وبلغ عدد طلبات الدعم الفني 96 طلباً.وبينت الجامعة أن المحاضرات الافتراضية المقدمة يوم الأربعاء بلغت 1517 محاضرة افتراضية، فيما بلغ عدد مرات الدخول والاستفادة منها من قبل الطلبة 38148 عملية، كما بلغ عدد طلبات الدعم الفني (107) طلباً، كما قدمت الجامعة يوم الخميس 1261 محاضرة افتراضية، وبلغ عدد مرات الدخول والاستفادة منها من قبل الطلاب والطالبات 30747 عملية، قدمت خلاله 94 عملية دعم .// انتهى //16:08ت م0061