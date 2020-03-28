عمّان 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسقامت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن بتوزيع حصص دوائية للاجئين الذين يعانون من الأمراض المزمنة من خلال توصيلها لهم في منازلهم داخل المخيم في إطار الحماية من خطر انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.وتم توزيع أدوية الأمراض المزمنة (الضغط والسكري والغدد الدرقية وأدوية الصرع وأدوية الربو) لـ 840 مريضَا في المخيم معتمدًا لدى العيادات وهي تمثل ما نسبته حوالي 80% من المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، و تكفي هذه الحقيبة العلاجية لمدة ثلاث أشهر، وهي الكمية الموصى بها من مفوضية اللاجئين.وتأتي هذه الخطوة حرصًا من المركز على هذه الشريحة لكونهم أكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس وذلك لضعف مناعتهم، وتسهيلاً لهم من مشقة التنقل من وإلى عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة بالمخيم.//انتهى//16:13ت م0062