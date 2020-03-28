الليث 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واستشهد أسواق الخضار والفاكهة في محافظة الليث وفرة كبيرة في العرض وسط إقبال اعتيادي من قبل السكان لأخذ احتياجاتهم اليومية منها.وتجولت "وكالة الأنباء السعودية" اليوم، في أسواق الخضار والفاكهة في الليث التي تضم مختلف أنواع الأصناف وتأتي إلى الأسواق يومياً, "ورصدت واس" وفرة المعروض وإقبال اعتيادي من المتسوقين , والذين أكدوا لـ "واس" أن السوق يوفر جميع متطلبات السكان من جميع الأنواع والأصناف من الخضار والفاكهة بشكل طبيعي ومناسب.وتواصل الجهات الرقابية من الإدارات الحكومية المعنية العمل فيما بينها وفق تنسيق تام ومنظومة عمل واحدة مكثفة على مدار الساعة وفقاً لتوجيهات قيادة وطننا الغالي، الحريصة على تسخير الإمكانيات والطاقات وتوفير الراحة وسبل الحياة الكريمة وضمان ديمومتها للمواطن والمقيم.ودعت بلدية محافظة الليث للإبلاغ عن أي مخالفة بالاتصال على الرقم الموحد 940 على مدار الساعة أو التواصل المباشر عبر القنوات التي وفرتها في موقعها الرسمي، من منطلق حرصها على تحقيق أعلى مستوى من الخدمات التي ستضمن بعد - مشيئة الله - عدم انتشار هذا الوباء وتطبيق الاشتراطات الصحية، وفي حالة ارتفاع الأسعار نوهت البلدية بأن المواطن والمقيم عليهم المبادرة بالإبلاغ على الرقم الموحد لوزارة التجارة "1900".ووجه محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني بتكاتف جميع الإدارات الحكومية وتكثيف أعمال الجولات الرقابية بالوقوف على احتياجات المواطن والمقيم والتأكد من ضمان وصحة وسلامة المستهلك وإلزام محلات البيع بكافة أنواعها بتطبيق الاشتراطات الصحية وتنفيذ أعمال الوقاية الاحترازية لضمان سلامة المواطن والمقيم في أي موقع يتواجد فيه أثناء قضاء مستلزماته اليومية.//انتهى//16:16ت م0063