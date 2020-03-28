الحديدة 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.وجرى خلال الفترة من 20 إلى 27 مارس 2020 م ضخ 301,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 334,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات من شوارع المخيم، استفاد منها 4,614 فردا.//انتهى//16:19ت م0064