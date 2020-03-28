حجة 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران في محافظة حجة.وجرى خلال الفترة من 20 إلى 26 مارس 2020 م ضخ 60,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 84,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتوزيع 100 وعاء لنقل المياه الصحية، استفاد منها 6,500 فرد.//انتهى//16:21ت م0066