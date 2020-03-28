عرعر 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسنظمت وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية ، بالتعاون مع الجهات الأمنية بالمنطقة دخول المستهلكين للأسواق والهايبر ماركت.وأوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بالحدود الشمالية أحمد الفايز ، أنه تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير المنطقة ، فقد قام فرع وزارة التجارة بالمنطقة بتنظيمً دخول المستهلكين حسب التنظيم الجديد والذي ينص على دخول 25 متسوقا وتزيد بحسب المساحة ، لافتاً النظر إلى أن الفرق الرقابية تنظم ذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية.كما تؤكد وزارة التجارة للمستهلكين بعدم تداول إشاعات أو معلومات غير صحيحة، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق "بلاغ تجاري " أو عبر مركز بلاغات المستهلك على الرقم 1900 .// انتهى //16:23ت م0067