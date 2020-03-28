حجة 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسواصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع قسم الطوارئ خلال الفترة من من 19 إلى 25 مارس 2020م، 605 مستفيدين، وقسم الباطنية 234 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 57 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 321 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 1,547 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 59 شخصًا، وقسم الإحالة الطبية مستفيدين اثنين، فيما نفذ 10 أنشطة للتخلص من النفايات.كما راجع قسم المختبر والأشعة 290 شخصًا، وصرفت الأدوية لـ 1,227 فردًا، وراجع قسم نقل الدم 3 مستفيدين، وراجع قسم الخدمات التمريضية 355 فردًا.//انتهى//16:23ت م0068