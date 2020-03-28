عام / الرئيس النيجري يعلن عزل العاصمة نيامي صحيا
السبت 1441/8/4 هـ الموافق 2020/03/28 م واس
نيامي 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس
أعلن الرئيس النيجري محمدو إسوفو عن جملة من الإجراءات الجديدة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي سجلت منه حالات إصابة في البلاد قبل أيام.
وقال الرئيس إسوفو في تصريح بثته " وكالة الأنباء النيجرية ": إن الإجراءات تضمنت فرض العزل الصحي على العاصمة نيامي لمدة أسبوعين بدءًا من منتصف ليل الأحد .
الجدير بالذكر أن النيجر كانت قد اكتشفت أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 19 من هذا الشهر الحالي .
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