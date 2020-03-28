نيامي 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسأعلن الرئيس النيجري محمدو إسوفو عن جملة من الإجراءات الجديدة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي سجلت منه حالات إصابة في البلاد قبل أيام.وقال الرئيس إسوفو في تصريح بثته " وكالة الأنباء النيجرية ": إن الإجراءات تضمنت فرض العزل الصحي على العاصمة نيامي لمدة أسبوعين بدءًا من منتصف ليل الأحد .الجدير بالذكر أن النيجر كانت قد اكتشفت أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 19 من هذا الشهر الحالي .// انتهى //16:24ت م0069