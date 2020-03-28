الجبيل 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسسجلت محافظة الجبيل وفرة في المخزون الغذائي، وانسيابية في حركة التسوق داخل المراكز التموينية، وشهدت فترات التسوق حركة مرنة وإقبال طبيعي على شراء المواد الاستهلاكية، من المواطنين والمقيمين والتي ترتكز على السلع الضرورية.ورصدت عدسة "واس" توفر جميع المواد الغذائية والاستهلاكية داخل المراكز التموينية بالجبيل وبكميات وفيرة، وتقديم خصومات على الشراء، بأسعار تناسب مختلف الشرائح، وسط إجراءات رقابية من الجهات المختصة على المواد المعروضة ومتابعة الأسعار، والتحقق من تطبيق الاشتراكات الصحية، والتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.وأكد عدد من المسؤولين داخل المراكز التموينية بالجبيل، التزامهم بتوفير كل ما يحتاجه المواطن والمقيم من المستلزمات الغذائية ذات الجودة العالية، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات الصحية بضرورة توفير جميع وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفازات لمختلف المتسوقين، ومراعاة وضع المسافة الصحية بين الزبائن، والعمل المستمر في التنظيف والتعقيم لمنع انتقال العدوى.كما عبر عدد من المتسوقين عن شعورهم بالفخر للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لضمان سلامة واستقرار المواطن والمقيم، ومنها الاستقرار الغذائي، مثمنين للجهات المختصة جهودها في ضبط الأسعار ووفرة المخزون الغذائي بمحافظة الجبيل.//انتهى//16:25ت م0070