الحديدة 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسواصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الفترة من 19 إلى 25 مارس 2020م، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع قسم الرعاية التكاملية 2,895 شخصًا، وعيادة التحصين 25 شخصًا، وعيادة الجراحة والتضميد 307 أفراد، وعيادة التغذية العلاجية 83 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 249 فردًا، وعيادة التوعية والتثقيف 939 فردا، وقسم الإحالة الطبية 3أفراد.كما أجرى الفحص المخبري لـ 3,986 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 4,244 مريضًا، واستقبل قسم التنويم 30 مستفيدا، وراجع قسم تخطيط القلب مستفيدين اثنين ، وعيادة نقل الدم 14 مستفيدا، وعيادة الرعاية الصحية 1,289، وعيادة التوليد 12 مستفيدة.//انتهى//16:27ت م0072