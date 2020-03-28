بغداد 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق إلى 506 حالات بعد تسجيل 48 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم أن الإصابات الجديدة توزعت على محافظات بغداد والبصرة وكركوك والنجف وكربلاء وأربيل ودهوك وواسط وميسان والمثنى والسليمانية وديالى.وأضافت أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين اليوم ، مما يرفع عدد الوفيات إلى 42، وتسجيل 9 حالات شفاء تام جديدة، مما يرفع حالات الشفاء إلى 131 .// انتهى //16:31ت م0074