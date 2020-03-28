الرياض 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسعدّ المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة المهندس راشد القعود الكلمة الضافية التي تفضل بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في أعمال القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين وثيقة تؤطر مسيرة الجهود الدولية لمكافحة وباء كورونا المستجد.وثمن المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة - في تصريح صحفي - ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين من أبعاد إنسانية نبيلة حددها - حفظه الله - بحرصه على الحد من انتشار الوباء وتخفيف تداعياته على الدول النامية التي قد تتضرر من انتشاره.وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين حث بوضوح على إيجاد رؤى مستقبلية لتدارك مثل هذه الأزمات بتأكيده - رعاه الله - على أهمية العمل على تقوية إطار الجاهزية العالمية لمكافحة الأمراض المعدية التي قد تتفشى مستقبلًا.وبين المهندس القعود أن المملكة العربية السعودية وهي تتبوأ حالياً رئاسة قمة العشرين تدرك مسؤولياتها تجاه الاقتصاد العالمي الذي يعاني بسبب هذه الجائحة وهو الأمر الذي لامسه خادم الحرمين الشريفين في كلمته بوضوح وبنظرة ثاقبة.وقال : " إن المملكة العربية السعودية تبرهن - في كل يوم - على ريادتها وتفوقها في رئاسة هذه المجموعة بحكمة قيادتها وتفانيها وحرصها على أن يستعيد العالم عافيته سريعاً، وأن تعود حركة الأسواق إلى طبيعتها قبل انتشار الفايروس. "وأكد على أن خادم الحرمين الشريفين أبرز في كلمته أهمية الجهد المشترك والتعاون على مستوى المجموعة لمكافحة كورونا ؛ لإدراكه - أيده الله - أن العالم اليوم مترابط ومتقارب مكاناً واقتصاداً وهو الأمر الذي يحتم على مجموعة العشرين تحديد مسار مشترك للعمل الجاد للقضاء على كورونا المستجد سريعاً.//انتهى//17:13ت م0076