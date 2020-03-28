الباحة 04 شعبان 1441هـ الموافق 28 مارس 2020م واسوزعت لجنة رعاية السجناء بالباحة تراحم أمس, 100 سلة غذائية على أسر السجناء بالمنطقة, حيث وضعت اللجنة خطة احترازية سريعة ومؤقتة لضمان توزيع المساعدات العينة, وذلك عن طريق الأمانة العامة للجنة الوطنية لرعاية السجناء وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة- أعزها الله -, وما وجه به صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري للجنة من تلمس احتياجات أسر السجناء وعمل مايلزم من خلال الشراكات وكآفة السبل التي تعين اللجنة على أداء رسالتها المناط بها .وأوضح رئيس اللجنة خالد بن محمد آل نسيله أن اللجنة وحرصا على سلامة موظفات القسم النسائي فقد تم توجيه قسم رجال باللجنة بتوزيع المساعدات العينية للأسر المستفيدة من اللجنة بشكل عاجل، مع الأخذ في عين الاعتبار الالتزام بالتعليمات التي نصت عليها الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا والأوقات المناسبة والتي لاتسبب الضرر للأسر أو من يعمل بالميدان .مقدماً شكره وتقديره لمؤسسة الملوان الوقفية على هذه المبادرة الإنسانية الغير مستغربة و الدعم السخي الذي تقوم بها ضمن الحملات القائمة تحت مبادرة كلنا مسؤول حيث قدموا 100 سلة غذائية للأسر المستفيدة من الجمعية, وذلك عن طريق الأمانة العامة للجنة وضمن الشراكات الناجحة للأمانة العامة باللجنة الوطنية .// انتهى //17:17ت م0077