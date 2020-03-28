بيروت 4 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واساختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على انخفاض بنسبة 1.09٪ أسبوعيًا ليستقر عند 593.17 نقطة.كما انخفض معدل الأسهم المتداولة حيث بلغ 23 ألفاً و216 سهماً بقيمة 207 آلاف و458 دولاراً أميركياً، مقابل 124 ألفاً و215 سهماً بقيمة 633 ألفاً و187 دولاراً أميركياً بنهاية الأسبوع السابق.وارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة في السوق إلى 6.08 مليارات دولار، مقابل 6.07 مليارات دولار بختام الأسبوع الماضي.// انتهى //17:23ت م0078