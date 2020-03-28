نواكشوط 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في موريتانيا اليوم عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في بلاده، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى خمس حالات.وقال وزير الصحة الموريتاني محمد نديرو ولد حامد في بيان : إن إحدى الإصابتين الجديدتين تعود لزوجة المواطن الموريتاني المصاب بالفيروس والقادم من فرنسا منتصف مارس الحالي، فيما تعود الإصابة الثانية لمواطن في مدينة كيهيدي قادم من السنغال.// انتهى //17:23ت م0079