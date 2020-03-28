بيروت 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسطالبت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان بتدخل دولي عاجل، لحماية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من وباء كورونا.وتوجهت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في بيان لها، بعد اجتماعها اليوم في مخيم شاتيلا قرب بيروت، بنداء إلى المنظمات الإنسانية في العالم والمعنية بحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح للبعثات الطبية بالدخول إلى السجون والمعتقلات وإجراء الفحوص على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين،معربة عن قلقها البالغ على حياة الأسرى بسبب الإهمال الطبي الإسرائيلي، والأنباء التي تتحدث عن انتشار فيروس كورونا داخل الأراضي المحتلة .// انتهى //17:44ت م0082