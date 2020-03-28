نجران 04 شعبان 1441هـ الموافق 28 مارس 2020 م واستواصل أمانة منطقة نجران جولاتها التفتيشية المكثفة على مراكز المواد الغذائية ومحلات الفواكه والخضار، للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية، وتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وأكدت الأمانة أن الجولات مستمرة بشكل متواصل للتأكد من توفير مواد التعقيم في المرافق، والحرص على النظافة العامة، إلى جانب متابعتها لالتزام مراكز التسوق التجارية بوضع مسافة تباعد كافية بين كل شخص وآخر من المتسوقين أثناء وقوفهم عند صناديق المحاسبة، وكذلك متابعة إلزام العاملين بمراكز التسوق والمحال التجارية بلبس الكمام الطبي والقفازات والتعقيم والتطهير للأرضيات والرفوف وعربات التسوق.ودعت أمانة نجران الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال الحساب الرسمي ورقم الطوارئ (940).//انتهى//17:58ت م0084