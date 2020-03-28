الخرطوم 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسأجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم اتصالا هاتفيا برئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أبدى خلاله استعداد المنظمة الأممية لدعم السودان في مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية وتقديم الدعم الممكن لمجابهة فيروس كورونا.من جانبه شكر رئيس مجلس السيادة المنظمة الدولية، مقدما شرحا لسلسلة الإجراءات التي تمت لمواجهة جائحة الكورونا.//انتهى//18:27ت م0086