مكة المكرمة 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسنفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة عدداً من اللوحات التوعوية في ساحات المسجد الحرام والطرق والأماكن العامة في محافظة الطائف تزامناً مع الجهود والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا، وذلك بالتعاون مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة، وتشتمل على رسائل توعوية ووقائية.من جانبه أشاد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري بتعاون الجهات ذات العلاقة لإنجاح هذه الجهود.وأشار العمري، أن هذه البرامج تأتي بدعم ومتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند للرفع من مستوى الوعي لدى المواطن والمقيم خلال هذه الفترة الحرجة والارتقاء بالتوعية الوقائية والتوعوية من خلال استخدام الوسائل المتاحة.// انتهى //18:48ت م0091