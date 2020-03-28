أبوظبي 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسجرى اتصال هاتفي اليوم بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو .وأوضحت " وكالة الأنباء الإماراتية " أنه جرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات فيروس " كورونا " والجهود المبذولة لاحتواء تداعياته على المستويات كافة .// انتهى //19:22ت م0095