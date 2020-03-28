نجران 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسعقد الفريق الطبي المشترك من القطاعات المدنية والعسكرية بنجران،أمس الأول، اجتماعه الأول، وذلك بمقر المديرية العامة للشؤون الصحية بنجران.وجرى خلال الاجتماع أقرار خطة طوارئ موحدة لجميع القطاعات بالمنطقة، للتعامل مع حالات فيروس كورونا "كوفيد-19"،من خلال حصر وتحديث الأسرة بكل قطاع بشكل مستمر، وإرسالها إلى مركز القيادة والتحكم بصحة نجران،إضافة إلى تشكيل لجنة للوقوف على مواقع الإيواء وجاهزيتها للحجر الصحي، وما هو المتوفر حالياً بكل قطاع برئاسة قائد منصة المحاجر الصحية بمركز القيادة والتحكم .كما أوصى الفريق بحصر القوى العاملة بكل قطاع والاستفادة منها، وتزويد القطاعات بخطة الطوارئ الموحدة للتعامل مع حالات كورونا كوفيد 19 ، و التواصل المستمر مع فريق مكافحة العدوى والصحة الوقائية بالقطاعات الحكومية الغير تابعة لوزارة الصحة لتقديم التدريب والاستشارة حول طرق التعامل مع حالات فيروس كورونا الجديد.// انتهى //19:32ت م0098