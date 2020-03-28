لومي 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسأعلن مصرف غرب أفريقيا للتنمية عن تقديمه قروضًا ميسرة بقيمة إجمالية قدرها 120 مليار فرنك أفريقي للدول الثمان الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (أوموا)، وذلك دعمًا لها في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.وأوضح المصرف من مقره في العاصمة التوغولية لومي أن كل دولة من الدول الثمان ستتحصل على نحو 15 مليار دولار.يذكر أن الدول الثمان في الاتحاد الاقتصادي تضم كلاً من بوركينافاسو ، والكوت دي فوار ، ومالي ، والسنغال ، والنيجر ، وتوغو ، وغينيا بيساو ، والبينين.// انتهى //19:35ت م0099