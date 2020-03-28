حفر الباطن 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسشهدت أسواق محافظة حفر الباطن حالة انسيابية ومستقرة من خلال وفرة المخزون الغذائي والسلع الاستهلاكية بكافة أسواق التغذية بمختلف فئاتها إلى جانب توفر المستلزمات الصحية كالمعقمات والكمامات واستقرار أسعار المنتجات في الأسواق.ووثقت عدسة "واس" خلال جولتها جهود فرع وزارة التجارة بحفر الباطن خلال جولاتهم اليومية لمراقبة الأسواق واستقرارها ومراقبتها لضمان توافر المنتجات للمستهلكين وتنوع الخيارات أمامهم.فيما حرصت المراكز والمحلات التجارية على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية كتوفير المعقمات والقفازات للمتسوقين وتعقيم العربات، وتوفير كل ما يلبي طلبات المتسوقين، حيث تشهد تلك المراكز إقبالاً معتدلاً من المتسوقين لشراء احتياجاتهم اليومية التي تنوعت بين المواد الغذائية المختلفة وأدوات التعقيم وغيرها من المتطلبات الأخرى.ودعا فرع وزارة التجارة بحفر الباطن عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.// انتهى //19:36ت م0101