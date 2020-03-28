نواكشوط 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسقررت موريتانيا وقف الحركة بين جميع محافظات البلاد بشكل كامل ابتداءً من منتصف يوم غد، وذلك ضمن إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا بعد ارتفاع عدد الحالات المؤكدة في البلاد لخمس حالات.وأكد وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك في تصريح صحفي اليوم أن قرار وقف الحركة بين المحافظات يشمل حظر كل أنواع التبادل وعبور الأشخاص باستثناء الطواقم الطبية وشاحنات نقل البضائع وبعثات المصالح الفنية الخاصة بالخدمات الأساسية.وأوضح أن القرار اتخذ بناء على التطورات الأخيرة الخاصة باتنشار فيروس كورونا " كوفيد - 19 " بعد اكتشاف حالتين جديدتين في البلاد، منوهًا بخطورة المرحلة، وداعيًا المواطنين لإدراك ذلك والتجاوب مع إجراءات السلامة المتخذة في هذا المجال.// انتهى //19:36ت م0102