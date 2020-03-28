الرياض 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في الدوري الأسترالي لكرة القدم بعد الكشف عن نتيجة إيجابية لأحد لاعبي نيوكاسل نتس السبت.وأصدر نيوكاسل نتس بياناً جاء فيه: "يؤكد نادي نيوكاسل نتس أن لاعباً في صفوف الفريق الأول جاءت نتيجة فحصه إيجابية".وأضاف: "اللاعب وعائلته بصحة جيدة وهو حالياً في الحجر الصحي تماشياً مع البروتوكلات المرعيّة في ولاية نيو ساوث ويلز".وأشار النادي إلى أن لاعبي الفريق يراقبون أوضاعهم الصحية وأي واحد منهم سيشعر بعوارض معينة سيقوم بعزل نفسه.كما تم تأكيد حالة أخرى تتعلق بأحد أفراد الجهاز الفني لنادي ويلينغتون فينيكس النيوزيلندي الذي يشارك في الدوري الأسترالي.واستمر الدوري الأسترالي لكرة القدم الذي يضم 11 فريقاً في نشاطه برغم فيروس كورونا قبل أن يتوقف خلال الأسبوع الحالي.// انتهى //20:04ت م0104