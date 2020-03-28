عرعر 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسواكبت عدسة وكالة الأنباء السعودية " واس " التزام المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، للمحافظة على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا ، في ظل وجود أمني منظم وعلى درجة عالية من التنسيق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً.وانتشر منسوبو الجهات العسكرية من ضباط وأفراد خلال ساعات منع التجول، إذ أقيمت نقاط التفتيش في العديد من الشوارع العامة لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لهذا الأمر الكريم الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //20:39ت م0106