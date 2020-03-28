طريف 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واستشهد الأسواق والمراكز التجارية في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية وفرة في المخزون الغذائي، من المواد الغذائية بجميع أنواعها ، واللحوم والخضار والفواكه ، فضلاً عن توفر مواد التعقيم والمواد الطبية في الصيدليات.وتحرص تلك المحلات على توفير وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفازات للمتسوقين وتعقيم العربات ، كما حرصت على توفير كل ما يلبي طلبات المتسوقين فضلاً عن عرضها حالياً لمشتريات شهر رمضان المبارك ، حيث تشهد تلك المراكز إقبالاً معتدلاً من المواطنين والمقيمين لشراء احتياجاتهم اليومية التي تنوعت بين المواد الغذائية المختلفة وأدوات التعقيم وغيرها من المتطلبات الأخرى اليومية.من جانبهم أعرب عدد من المستهلكين ومرتادي الأسواق عن تأييدهم للخطة الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، مؤكدين ثبات الأسعار وتوفر المواد الغذائية بجميع أنواعها ، وأشادوا بأعمال الجهات المشاركة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي كان لها بالفعل الوقع الإيجابي لدى المواطنين والمقيمين ، التي تهدف للحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد ، بتكثيف أعمال النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية المستمرة وبالأخص في مثل هذه المرافق التي تواجه الإقبال الكبير والمستمر من الجميع.// انتهى //20:45ت م0107