حائل 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسنوه معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال رئاسته - حفظه الله - للقمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين ( G20 ) .وقال معاليه " إن كلمة خادم الحرمين الشريفين تضمنت عدداً من المضامين العالية الأهمية ومنها أن القمة جاءت حرصاً من حكومة المملكة على تحقيق مسؤولية أكبر اقتصادات العالم في مواجهة جائحة كورونا، ومؤازرته ومواساته - أيّده الله - للحكومات والشعوب في الخسائر البشرية التي تسببت بها هذه الجائحة.وأضاف أن حرص خادم الحرمين الشريفين على دعوة أهم دول العالم إلى مكافحة هذه الجائحة والتخفيف من آثارها في الاقتصاد العالمي والأسواق المالية والتجارية والإمدادات، يأتي إيماناً من حكومة المملكة بالدور المنوط بها من خلال رئاستها للدورة الحالية لمجموعة العشرين، في ظل المكانة السياسية والقوة الاقتصادية العالمية التي تحظى بها، ودورها المهم في الحد من تفشي الجائحة وتخفيف آثارها.وأشاد معالي مدير جامعة حائل بجهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في الدعوة إلى توحيد الجهود العالمية لمواجهة هذه الجائحة والحد من الآثار الاقتصادية المترتبة عليها، بضرورة إعادة الثقة للاقتصاد العالمي وترحيب المملكة بالسياسات والتدابير المتخذة من الدول لإنعاش اقتصادها، وتأكيد الدعم الكامل لمنظمة الصحة العالمية وجهودها الرامية إلى مكافحة هذا المرض، ودعم مد يد العون للدول النامية والأقل نمواً لبناء قدراتها وتحسين جاهزية البنية التحتية لديها لتجاوز هذه الأزمة وتبعاتها.// انتهى //20:49ت م0108